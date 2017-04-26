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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

«Ситуация будет только ухудшаться». Челябинцы жалуются на сильный запах куриного помета

Челябинцы жалуются на сильный запах гари и куриного помета. В областную экологическую приемную поступило 94 обращения от жителей города.

Об этом Накануне.RU сообщил директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Так, утром 25 апреля челябинцы жаловались, что на въезде в город присутствует ярко выраженный запах гари. По мнению общественников, запах гари связан с природными пожарами.

Вечером общественникам начали поступать звонки с жалобами на сильный запах «куриного навоза», который ощущали жители Курчатовского, Калининского и Центрального районов города. За несколько часов поступило около 80 обращений.

По словам эколога, аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда с северным ветром запах от навоза доходил до города Челябинска с полей Аргаяшского, Красноармейского и Сосновского районов. Тогда одним из виновников стало предприятие «Уралбройлер».

Общественники опасаются, что в этом году ситуация будет только ухудшаться. По решению Челябинского арбитражного суда, куриный помет больше не является отходом, а является сырьем.

«Если раньше при выявлении подобных нарушений, предприятие можно было привлечь к ответственности за загрязнение почвы и атмосферного воздуха вследствие размещения отходов 3 класса опасности и предъявить ущерб, то сейчас, в связи с последними решениями Челябинского арбитражного суда, скот не образует отходы, а образует сырье, которое издает неприятный запах и оказывает негативное воздействие на почву, воду и атмосферный воздух. С позиции здравого смысла это является полным бредом, к тому же это противоречит последним поручениям Президента России. Причем, в других регионах свежий помет также является отходом, и только у нас в Челябинской области является сырьем. Размещение таких отходов уничтожает сельскохозяйственные земли, загрязняет грунтовые воды и оказывают негативное влияние на здоровье людей», — подчеркнул Виталий Безруков.

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