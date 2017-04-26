Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших школьниц ищут в Таганроге

12-летнюю Иоанну Балутину и 14-летнюю Елизавету Гаврилову ищут полицейские в Таганроге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, школьницы ушли из дома 25 апреля и не вернулись.

Приметы Иоанны Балутиной: на вид 12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в куртку болотного цвета, серые брюки, белую блузку, кроссовки. При себе имеет рюкзак серо-бирюзового цвета со школьными принадлежностями.

Приметы Елизаветы Гавриловой: на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, длинные темно-русые волосы. Была одета в черные пальто, брюки, ботинки и кофту в белую полоску без рукавов. При себе имеет черный рюкзак и розовые наушники.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (8634) 63−23−21, 8 (8634) 63−20−73 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четырехлетний ребенок отравился микстурой от кашля в Волгограде
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь