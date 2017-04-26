Пропавших школьниц ищут в Таганроге
12-летнюю Иоанну Балутину и 14-летнюю Елизавету Гаврилову ищут полицейские в Таганроге.
12-летнюю Иоанну Балутину и 14-летнюю Елизавету Гаврилову ищут полицейские в Таганроге.
Как сообщает
Приметы Иоанны Балутиной: на вид 12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в куртку болотного цвета, серые брюки, белую блузку, кроссовки. При себе имеет рюкзак
Приметы Елизаветы Гавриловой: на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, длинные
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