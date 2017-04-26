Пропавших школьниц ищут в Таганроге

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, школьницы ушли из дома 25 апреля и не вернулись.

Приметы Иоанны Балутиной: на вид 12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в куртку болотного цвета, серые брюки, белую блузку, кроссовки. При себе имеет рюкзак серо-бирюзового цвета со школьными принадлежностями.

Приметы Елизаветы Гавриловой: на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, длинные темно-русые волосы. Была одета в черные пальто, брюки, ботинки и кофту в белую полоску без рукавов. При себе имеет черный рюкзак и розовые наушники.