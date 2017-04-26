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12:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

27 апреля в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). 27 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ленинградская, 19а, 23, 25; ул. Максимова, 37, 37а, 39.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Беломорская, 45, 47, 49, 51; ул. Большая Армавирская, 11−35, 16−30; ул. Воронихина, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 79; ул. Дубинина, 157, 158; ул. Кубанская, 50−58а, 57, 59, 68; ул. Кутузова; ул. Максимова, 87−99, 92−104, 99−111, 106−116; ул. Малая Армавирская, 9−29; ул. Маркина, 20−30, 25−35; ул. Обнорского, 2−26, 16−37, 73, 74, 77; ул. Панфиловцев, 1−27, 2−28; ул. Райниса, 3−13, 4−116; ул. Станиславского, 11−21, 18−30, 30а; ул. Сухуми, 84; ул. Теплично-комбинатская, 2−8, 8а, 10, 12; ул. Тюленина, 3−5, 7−15.

С 13.00 до 18.00 отключение произойдет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 1−15, 2, 2а, 2б, 2в-12, 14, 27−35, 28−38, 119; ул. Айдарова, 75б, 75 В, 77, 79−103; ул. Балтийская, 39−51, 40−52, 54−66; ул. Беломорская, 64−82; ул. Большая Армавирская, 34−51, 41б (детский сад № 10), 47, 49, 51−61, 56−62; ул. Краснодонская, 37−49, 48, 54; ул. Малая Армавирская, 26−48, 33−45, 49−61; ул. Сумская, 1−21, 2−22; ул. Шатурская, 58−68, 117−135.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Чехова, 3/7, 9.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Габишева, 35, 37, 39; ул. Завойского, 18, 20, 22, 22а.

С 9.00 до 18.00 отключение произойдет в Советском районе по адресам: ул. Академика Губкина, 37; ул. Седова, 3, 5, 7.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.

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