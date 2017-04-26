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09:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

УФАС рекомендовало мэрии Волжского не отменять маршрутки

25 апреля антимонопольная служба Волгоградской области выдала предупреждение администрации города Волжского об отмене пункта 4 документа планирования пассажирских перевозок, по которому с городских улиц должны исчезнуть 10 маршруток.

ьтатам анализа сведений в реестре муниципальных маршрутов Волжского и данного документа УФАС усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Как пояснил ВДТВ руководитель волгоградской антимонопольной службы Роман Лучников, «администрация Волжского при закрытии маршрутов руководствовалась исследованием политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО ВолгГТУ, которым рекомендуются к закрытию маршруты только частных перевозчиков, по причине дублирования ими маршрутов муниципальных предприятий. При этом основания закрытия именно частных перевозчиков в исследовании не приводится».

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