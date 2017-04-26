УФАС рекомендовало мэрии Волжского не отменять маршрутки

ьтатам анализа сведений в реестре муниципальных маршрутов Волжского и данного документа УФАС усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Как пояснил ВДТВ руководитель волгоградской антимонопольной службы Роман Лучников, «администрация Волжского при закрытии маршрутов руководствовалась исследованием политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО ВолгГТУ, которым рекомендуются к закрытию маршруты только частных перевозчиков, по причине дублирования ими маршрутов муниципальных предприятий. При этом основания закрытия именно частных перевозчиков в исследовании не приводится».