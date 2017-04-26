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11:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Фестиваль уличных танцев пройдет в Волгограде в пятницу

В предстоящую пятницу, 28 апреля, в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда состоится фестиваль «Танцующий город».

Как рассказали ВДТВ в МОУ Центр Ворошиловского района, все желающие волгоградцы и гости города-героя смогут присоединиться к уличным танцам в 16:00.

Организаторы зрелищного танцевального проекта сообщают, что на сцене выступят десятки коллективов из разных районов Волгограда. Молодые горожане смогут принять участие в танцевальных батлах.

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