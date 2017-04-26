Фестиваль уличных танцев пройдет в Волгограде в пятницу
В предстоящую пятницу, 28 апреля, в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда состоится фестиваль «Танцующий город».
В предстоящую пятницу, 28 апреля, в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда состоится фестиваль «Танцующий город».
Как рассказали ВДТВ в МОУ Центр Ворошиловского района, все желающие волгоградцы и гости
Организаторы зрелищного танцевального проекта сообщают, что на сцене выступят десятки коллективов из разных районов Волгограда. Молодые горожане смогут принять участие в танцевальных батлах.