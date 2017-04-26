Фестиваль уличных танцев пройдет в Волгограде в пятницу

Как рассказали ВДТВ в МОУ Центр Ворошиловского района, все желающие волгоградцы и гости города-героя смогут присоединиться к уличным танцам в 16:00.

Организаторы зрелищного танцевального проекта сообщают, что на сцене выступят десятки коллективов из разных районов Волгограда. Молодые горожане смогут принять участие в танцевальных батлах.