В Воронежской области клещи укусили 182 человека с начала года

Число жителей Воронежской области, пострадавших от укусов клещей с начала 2017 года, выросло до 182 человека, 81 из них — дети. Количество людей, обратившихся за медицинской помощью, не превышает среднемноголетних значений, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону во вторник, 25 апреля.

По словам экспертов, с января по апрель 2017 года среди населения не было зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний.

Медики порекомендовали жителям региона проводить профилактику укусов. При посещении леса, дачи и парков необходимо носить защитную одежду, обрабатывать вещи специальными аэрозолями, отпугиващими клещей. В местах отдыха следует убирать листву, сухую траву и мусор, а также избавляться от сухостоя.

Если клещ укусил, необходимо обратиться в травмпункт или другое медучреждение для оказания первой помощи.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили воронежцев о весенней активности клещей в конце марта 2017 года. По данным на 27 марта, насекомые укусили 12 человек. За аналогичный период 2016 года от укусов клещей пострадали 34 человека.