Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни
Нижний Новгород. 26 апреля.
Нижний Новгород. 26 апреля.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 26 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +15 градусов. Ветер южный, 6 м/с.
27 апреля ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем +16 градусов. Ветер южный, 4 м/с.
28 апреля — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +9 градусов ночью и +14 градусов днем. Ветер