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10:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни

Нижний Новгород. 26 апреля. НТА-Приволжье — Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 26 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +15 градусов. Ветер южный, 6 м/с.

27 апреля ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем +16 градусов. Ветер южный, 4 м/с.

28 апреля — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +9 градусов ночью и +14 градусов днем. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

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