Пропавший в Хабаровском районе ребенок сам вернулся домой

12-летний Сергей Раецких, который был объявлен в розыск организацией «Амур-поиск» сегодня, найден живым и здоровым. К родителям ребенок вернулся самостоятельно, сообщила корреспонденту портала «Губерния» волонтер «Амур-поиска» Яна Солдаткина.

«Мальчик нашелся, об этом нам сообщили в ПДН. Он живой, с ним все в порядке, сам пришел домой. Где он был — нам не известно. Информационно мы начали работать, но к самим обширным поискам так и не приступали», — отметила собеседница.