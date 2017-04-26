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10:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавший в Хабаровском районе ребенок сам вернулся домой

Как рассказали волонтеры, поиски мальчика завершились, не успев начаться.

12-летний Сергей Раецких, который был объявлен в розыск организацией «Амур-поиск» сегодня, найден живым и здоровым. К родителям ребенок вернулся самостоятельно, сообщила корреспонденту портала «Губерния» волонтер «Амур-поиска» Яна Солдаткина.

«Мальчик нашелся, об этом нам сообщили в ПДН. Он живой, с ним все в порядке, сам пришел домой. Где он был — нам не известно. Информационно мы начали работать, но к самим обширным поискам так и не приступали», — отметила собеседница.

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