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09:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири создадут «зрячего» робота

Существующие роботы, способные ориентироваться в пространстве, делают это благодаря активно продвигаемым технологиям indoor-позиционирования.

Такая система предполагает установку в помещении множества радиомаячков, работающих от сети, или недолговечных элементов питания.

Новосибирский робот, тестовая модель которого появится уже этой осенью, будет обладать аналогом человеческого зрения, сможет отличать друг от друга мелкие предметы и даже самостоятельно находить розетку для собственной подзарядки. «В каком-то смысле робот будет похож на домашнее животное, которое само находит себе корм», — отмечают в пресс-службе вуза.

В разработке робота с элементами искусственного интеллекта активное участие принимают не только именитые инженеры и ученые с мировым опытом, но и студенты колледжа. По словам директора ВКИ НГУ Алексея Окунева, это не только научный, но и образовательный проект. «Результаты будут использованы в обучении студентов в рамках уже существующего курса по основам робототехники и нового курса по машинному зрению», — поясняет он.

Спектр применения будущего робота будет весьма широк. Его можно будет «обучить» специальности мобильного гида, он способен принести кофе или выбросить мусор. Использовать такого «компаньона» можно будет и дома, и в различных учреждениях, и даже на производстве — с навесным оборудованием он сможет работать на складе, охранять помещение, делать уборку.

Благодаря технологии, исключающей установку радиомаячков, этот проект будет дешевле нынешних разработок. К тому же при создании робота будут использованы недорогие, массово-производимые комплектующие. «Учитывая планируемую низкую стоимость АМИ-платформы и возможность ее использования в любых зданиях и помещениях, мы ожидаем большого интереса со стороны индустриальных партнеров», — отмечает Алексей Окунев.

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