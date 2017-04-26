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09:46 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников вручил многодетным семьям почётные знаки «За достойное воспитание детей»

Сегодня, 25 апреля, во Дворце детского творчества состоялось награждение пяти лучших многодетных семей Прикамья. Родителей и их детей поздравил глава Прикамья Максим Решетников. Каждая семья получила награду Пермского края — почётный знак «За достойное воспитание детей».

Как отметил Максим Решетников, поддержка многодетных семей была, есть и будет абсолютным приоритетом политики Пермского края:

«Воспитание детей — это по-настоящему нелёгкий и ответственный труд. Поэтому самое искреннее уважение вызывают супружеские пары, у которых хватает ответственности, заботы и любви не только на своих детей, но и на тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации».

Каждая из семей, присутствовавших во дворце, воспитывает, по меньшей мере, пятерых детей. Сыновья и дочери успешно учатся, некоторые уже с успехом закончили высшие учебные заведения, работают врачами, военными, активно участвуют в общественной жизни, занимаются спортом, творчеством.

Перед церемонией награждения глава региона провёл совещание с представителями Пермского краевого Совета женщин. Во встрече принимали участие представительницы общественного движения со всего Пермского края, которые предоставили доклады об участии женщин в развитии малого и среднего бизнеса, поддержке семьи.

Екатерина Алимбаева, председатель Пермского краевого Совета женщин:

— Встреча очень важна. В таком формате она проходит впервые, потому как глава региона очень много уделяет внимания роли общественных организаций, становлению нашего гражданского общества, роли женщин в современном обществе.

Отметим, именно по инициативе краевого совета женщин совместно с Министерством социального развития Пермского края в 2011 году был разработан проект закона «О почетном знаке Пермского края «За достойное воспитание детей». За шесть лет награду получили более 80 семей.

В Пермском крае Совет женщин работает почти 30 лет, региональная общественная организация направляет, координирует 48 районных и городских Советов женщин, а так же первичных объединений. Направления их деятельности тесно связаны с решением актуальных социальных вопросов в муниципальных образованиях. Членами женсоветов постоянно проводятся консультации и приёмы женщин по правовым и другим жизненно-важным вопросам, оказывается практическая помощь.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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