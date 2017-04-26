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10:06 (мск), источник: РИА Крым

На строящемся мосту через Керченский пролив прошли учения МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). На строительной площадке моста через Керченский пролив прошли командно-штабные учения МЧС по тушению пожара. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

В операции были задействованы пожарные, спасатели, медики и строители. Мероприятия, нацеленные на отработку действий пожарно-спасательных подразделений при возгорании бытовых сооружений, площадок складирования и хранения строительных материалов, прошли в рамках подготовки строительной площадки к летнему периоду.

«По легенде, на северной оконечности острова Тузла произошло возгорание на складе пиломатериалов. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на соседние постройки: загорелась площадка, где расположена дизельная электростанция, и строительная техника. Машинист автокрана получил ожоги 3-й степени. До прибытия спасателей и медиков на место пожара строители должны самостоятельно предпринять меры по тушению и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим» — рассказали в инфоцентре.

В пресс-службе отметили, что во всех отрядах, задействованных в возведении моста, есть специалисты по охране труда, которые отвечают за технику безопасности на своих участках. «С каждым сотрудником, прибывающим на строительную площадку Крымского моста, помимо инструктажа по охране труда, проводится дополнительный инструктаж по пожарной безопасности, чтобы он знал, как реагировать и что делать в случае ЧП. При пожаре рабочий в первую очередь должен позвонить в дежурную службу, затем доложить своему руководству, вызвать при необходимости медицинского работника. На каждом участке строительства организованы медицинские пункты, где дежурит круглосуточно квалифицированный медицинский персонал. Он укомплектован всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи до прибытия кареты скорой помощи», — сообщил главный специалист по охране труда компании «СГМ-Мост» Надир Мухамедьяров.

На место пожара прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава. В ходе учений на строительном участке также проверили наличие и укомплектованность пожарных щитов и огнетушителей, емкостей с водой, информационных табличек.

«Были отработаны навыки тушения пожаров, спасения людей, взаимодействия сил и средств аварийно-спасательных, пожарных и медицинских служб, а также личного состава мостостроителей. Если бы такая ситуация реально произошла, то строители бы с ней справились достойно. По итогам учений могу сказать, что все силы и средства отработали на оценку хорошо: цели были достигнуты, пострадавшие доставлены в медучреждение, им оказана помощь. Пожар ликвидирован. Все имущество спасено», — констатировал начальник Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона, майор внутренней службы Алексей Чарухин.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные учения регулярно проводятся не только на строительной площадке моста через Керченский пролив, но и в вахтовых городках, где живут строители. Таким мероприятиям уделяется большое внимание.

Также в инфоцентре напомнили, что работы на строительной площадке моста ведутся в круглосуточном режиме, в них задействованы более 8 тысяч человек. Смонтировано уже более 36 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Погружено более 4,7 тысячи свай из 7 тысяч. Готово почти 50% опор автодорожной и железнодорожной частей моста. Судоходные арочные пролеты, которые сейчас укрупняются на технологической площадке в Керчи, собраны более чем на 70%. Автомобильное движение будет запущено в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года. Крымский мост соединит полуостров с материковой частью страны и станет самым длинным в России. Его протяженность — 19 километров.

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