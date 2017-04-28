Вас списали за долги: страшные истории должников по квартплате

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В марте этого года с москвича Антона Белицкого списали более 140 тысяч рублей из-за задолженности за электроэнергию в снесенном доме. После волны возмущения в фейсбуке деньги ему вернули, однако выяснилось, что это далеко не единичный случай.

На бумаге было дописано от руки: «Не заплатите долг — вырубим свет!» Елена Филиппова

54 года, домохозяйка «Я всегда исправно оплачивала квитанции, которые мне приходили от «Мосэнергосбыта», и никаких претензий с требованием оплатить задолженность мне ни разу не поступало. 27 января я получила от них предупреждение, что должна оплатить задолженность в размере 170 тысяч рублей. На бумаге было дописано от руки: «Не заплатите долг — вырубим свет!» 3 марта так и произошло — моя квартира осталась без электричества. Свет мне отключили незаконно: не был составлен протокол и меня никто официально не предупредил. Все это время я пыталась разобраться, откуда возникла такая безумная сумма. Сначала сотрудник «Мосэнергосбыта» мне заявил, что за мной числится долг с 1988 года, хотя я живу в этой квартире всего 12 лет, а прежние хозяева никаких долгов не оставили. Я предъявила подтверждающие документы, и они быстро сменили свою позицию: теперь заявляют, что эта сумма набежала всего лишь за 12 лет. По существующим правилам, если есть очевидная путаница, «Мосэнерго» обязан прислать специалиста и сделать сверку счетов, чтобы найти ошибку. Я просила их — меня проигнорировали. Попыталась разобраться сама: выяснилось, что по их расчетам в 2008 году моя сумма потребления составляла 73 000 кВт, хотя до этого счетчик у меня стоял всего 2 года. Чтобы за 2 года нагорело столько энергии, мне бы потребовалось снабжать электричеством целый завод. Я знаю свое реальное потребление: у меня дома нет ни пола с подогревом, ни даже электрочайника и СВЧ-печи, и мы тратим в пределах 100 кВт в месяц. Скорее всего, в какой-то момент в расчетах появился лишний ноль, и 7300 кВт превратились в 73 000 кВт. Я писала письма, претензии, ходатайства, но безрезультатно. Теперь это дело будет рассматриваться судом. Сейчас мне пришло письмо из центрального офиса «Мосэнергосбыта» — они вроде бы готовы поговорить со мной. Но беседовать с ними я уже не буду — слишком долго я ждала. Свет мне, кстати, до сих пор не включили. Я уже вообще подозреваю, что это заказ из-за того, что я активно поддерживаю бастующих дальнобойщиков (когда «Афиша Daily» записывала комментарий Филипповой, она была доступна только в определенное время, и сказала, что экономит батарейку на телефоне, а заряжает его в кафе. — Прим. ред.)".

Уже пару лет «Мосэнергосбыт» составляет рейтинг районов-неплательщиков — лидирует Новая Москва и центр Долг есть, но я не понимаю, почему он такой большой Ольга Квасова

32 года, ассистент рекламного отдела «Моя история длится три месяца. Я всегда платила не по показаниям счетчика, который стоит внутри квартиры, а по счетам от «Мосэнергосбыта». По непонятным причинам эти счета всегда оказывались сильно занижены — мне присылали квитанции на 600−700 р. в месяц. Год назад я перешла на оплату через приложение, но сумма там была такой же. В январе этого года сотрудники «Мосэнергосбыта» пришли снять показания, я пустила их, а через неделю в приложении высветился долг в районе 140 тысяч. В офисе мне никто не смог толком объяснить, как так получилось, и сказали, что у меня неисправен счетчик. Я заплатила 3000 р., чтобы прислали проверяющего электрика, тот заявил, что со счетчиком все в порядке и выдал акт без какой-либо печати и подписи. После этого я неоднократно ездила в «Мосэнергосбыт», и каждый раз мне называли разную сумму долга. Сначала было 130 тысяч, потом — 170. Самое интересное, что в какой-то момент долг исчез из приложения — при этом задолженность есть в их системе, но никаких бумаг с претензиями мне так и не приходило. Именно поэтому у меня создается ощущение, что виновата в этой ситуации не только я, но и компания. Дело в том, что мой счетчик был установлен в 1998 году, и с 1998-го по 2012-й набежало 50 000 кВт. Сейчас они выставляют мне счет на 35 000 кВт, которые якобы я потратила с 2012 по 2017 год. Непонятно, почему за пять лет я израсходовала почти столько же, сколько за предыдущие четырнадцать. Я признаю: долг у нас должен быть, но непонятно, почему он такой большой". Кто-то заметил ошибку и на запросе судьи от руки подписал «9/29». Это всех устроило Александра Рожкова

30 лет, менеджер «В феврале 2017 года со сбербанковской карты моей мамы-пенсионерки накануне ее госпитализации на химиотерапию было списано около 50 000 рублей. Ей пришло СМС, из которого мы поняли, что «Мосэнергосбыт» имеет к нам претензии из-за неоплаты электроэнергии, а также узнали номер судебного участка, который вынес это решение. В «Мосэнергосбыте» мне смогли дать справку, что задолженности по нашему адресу проживания нет. В тот же день я обратилась в судебный участок, и выяснилось, что претензия адресована непосредственно ко мне и моей матери как к собственникам квартиры в соседнем доме. Эту квартиру мы обменяли еще в 1999 году, а претензия относится к 2013−2015 годам. Когда мы меняли, я была несовершеннолетней, и моя мама брала все выписки и закрывала счета по обслуживающим организациям. Без этого нам бы просто не провели сделку обмена. После нас та старая квартира сменила трех собственников, но долг почему-то повесили на мою больную мать. «Мосэнергосбыт» — достаточно грамотные, и вместе с иском о взыскании долга они направили федеральному судье ходатайство, чтобы установить собственника той старой квартиры. Судья отправил запрос в ЕРЦ на выписку из домовой книги по адресу ул. Трофимова, 5/46 (старый дом), а ему присылали выписку из домовой книги по адресу ул. Трофимова, 9/29 (то есть наш фактический адрес проживания). Кто-то заметил ошибку и ручкой на запросе судьи от руки подписал «9/29». Это всех устроило, и дело передали мировому судье, которая и вынесла решение. Вскоре я услышала по радио о том, что с товарищем Белицким случилась нечто подобное, и так же, как он, решила написать об этом в фейсбуке. Сотрудники «Мосэнергосбыта» связались со мной — я отправила им документы, они начали активно работать над проблемой и даже извинились. В итоге маме вернули списанную половину денег — около 25 000 рублей. Арестованную часть средств, то есть мою — у меня нет банковских карт, поэтому за меня решили списать с мамы, — никто не компенсировал. Скорее всего, мне надо ждать отмены судебного решения".

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