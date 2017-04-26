Установлено безопасное для здоровья количество кофе в день

Международная группа ученых установила, что взрослому человеку можно выпивать четыре чашки кофе в день без вреда для здоровья. К такому выводу удалось прийти по итогам около 740 исследований, которые проводились в период с 2001 г. по 2015 г. Все эксперименты были связаны с установлением влияния кофе на человеческий организм.

В итоге, специалисты пришли к выводу, что взрослому человеку можно выпивать 400 мг кофе в день, что эквивалентно 4-м чашкам. Такая доза не нанесет вреда здоровью. Для беременных женщин доза должна быть немного меньше — 300 мг кофе (3 чашки).

Ученые отмечают, что чрезмерное употребление данного напитка может привести к болезням сердца.