Молдову ждет потепление до +21

Гидрометеоцентр сообщает, что на юге страны ожидается от +20C до +23C днем и от +6C до +9C ночью.

В центре воздух прогреется от +5C до +8C ночью, а днем от +19C до +22C.

На севере республики температура будет колебаться от +5C..+8C ночью, а днем будет от +18C до +21C.

Атмосферное давление будет в норме, ветер будет дуть с юга с порывами до 10 м/с.