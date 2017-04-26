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11:02 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову ждет потепление до +21

Долгожданная весна приходит в страну, жителей ждут потепления и ясная, солнечная погода.

Источник: Actualitati.md

Гидрометеоцентр сообщает, что на юге страны ожидается от +20C до +23C днем и от +6C до +9C ночью.

В центре воздух прогреется от +5C до +8C ночью, а днем от +19C до +22C.

На севере республики температура будет колебаться от +5C..+8C ночью, а днем будет от +18C до +21C.

Атмосферное давление будет в норме, ветер будет дуть с юга с порывами до 10 м/с.

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