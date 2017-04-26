Парки и рощи Иркутска обработают от клещей
Иркутск защитят от клещей.
Иркутск защитят от клещей.
В рощах, парках, зонах отдыха и кладбищах Иркутска проводят противоклещевую обработку. Как 26 апреля 2017 года сообщила
«До конца текущей недели все городские территории будут обработаны. Используемый в работе препарат действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных», — подчеркнул начальник управления.
Кроме того, в Иркутске будут обработаны более 65 тысяч деревьев против горностаевой моли. К работам планируется приступить в начале мая, они будут проводиться в парках, скверах, на магистральных улицах и во дворах города.