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10:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Парки и рощи Иркутска обработают от клещей

Иркутск защитят от клещей.

В рощах, парках, зонах отдыха и кладбищах Иркутска проводят противоклещевую обработку. Как 26 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления экологии Владимира Преловского, всего будет обработано 43 территории в зеленых зонах общей площадью более 600 гектаров. Он отметил, что одним из важнейших условий эффективной противоклещевой обработки является предварительная расчистка обрабатываемой территории. В связи с этим, обработка проводится после окончания месячника по санитарной очистке и проведения общегородского субботника.

«До конца текущей недели все городские территории будут обработаны. Используемый в работе препарат действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных», — подчеркнул начальник управления.

Кроме того, в Иркутске будут обработаны более 65 тысяч деревьев против горностаевой моли. К работам планируется приступить в начале мая, они будут проводиться в парках, скверах, на магистральных улицах и во дворах города.

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