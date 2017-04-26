В Ростове 9 мая перекроют несколько улиц

Так, с 6 утра до 12 часов ночи перекроют ул. Каяни на участке от ул. Ченцова до ул. Советская, ул. Социалистическая на участке от пр. Театральный до пр. Богатяновский спуск и пр. Карла Маркса.



С 8 утра до 12 часов дня — ул. Большая Садовая на участке от пр. Кировский до пр. Театральный, ул. Советская на участке от ул. Нижненольная до пл. Театральная, пр. Театральный на участке от ул. Социалистическая до ул. Красноармейская, ул. Социалистическая на участке от пр. Богатяновский спуск до пр. Журавлева и пл. Театральная



На время движения механизированной колонны ограничат движения транспорта по маршруту въезд в город пр. Шолохова — ул. 20-я Линия -ул. Советская -ул. Большая Садовая- пр. Ворошиловский- ул. Красноармейская -пр. Театральный -пр. Шолохова выезд из города.