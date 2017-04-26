Исследование: выпивание залпом алкоголя повышает риск инфаркта

На протяжении 16-ти дней фестиваля ученые наблюдали за 3028 его посетителями и выявили выраженную зависимость между жалобами на нерегулярное сердцебиение у людей, ранее не испытывавших проблем с сердцем, и количеством пива, которое они выпивали залпом. Средний возраст участников составлял 34 года, 30% составляли женщины.

Отличительная черта фестиваля — обилие пивных палаток, где мюнхенские пивовары продают специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8−6,3%. Фестиваль ежегодно посещают около шести млн человек, количество проданного пива также исчисляется миллионами литров.

Анализ собранных данных показал, что каждый грамм алкоголя на килограмм крови увеличивал риск возникновения аритмии на 75%.

Анализ собранных данных показал, что каждый грамм алкоголя на килограмм крови увеличивал риск возникновения аритмии на 75%.

Используя алкотестеры и портативные приборы для снятия кардиограмм, исследователи обнаружили, что каждый третий посетитель Октоберфеста страдает от аритмии, хотя среди всего населения она наблюдается лишь у 4%. Более четверти случаев приходилось на синусовую тахикардию.

Аритмия может приводить к возникновению фибрилляции предсердий, которая в долгосрочной перспективе повышает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта.

Команда сравнила результаты с данными о потреблении алкоголя населением в целом и выяснила, что люди, периодически потребляющие небольшие дозы алкоголя, страдают от проблем с сердцем намного реже тех, кто употребляет большое его количество за один присест.