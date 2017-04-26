Исследование: выпивание залпом алкоголя повышает риск инфаркта

Отличительная черта фестиваля — обилие пивных палаток, где мюнхенские пивовары продают специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8−6,3%. Фестиваль ежегодно посещают около шести млн человек, количество проданного пива также исчисляется миллионами литров.
На протяжении 16-ти дней фестиваля ученые наблюдали за 3028 его посетителями и выявили выраженную зависимость между жалобами на нерегулярное сердцебиение у людей, ранее не испытывавших проблем с сердцем, и количеством пива, которое они выпивали залпом. Средний возраст участников составлял 34 года, 30% составляли женщины.
Анализ собранных данных показал, что каждый грамм алкоголя на килограмм крови увеличивал риск возникновения аритмии на 75%.
Три грамма алкоголя на килограмм крови эквивалентны пяти литрам выпитого пива.
Используя алкотестеры и портативные приборы для снятия кардиограмм, исследователи обнаружили, что каждый третий посетитель Октоберфеста страдает от аритмии, хотя среди всего населения она наблюдается лишь у 4%. Более четверти случаев приходилось на синусовую тахикардию.
Аритмия может приводить к возникновению фибрилляции предсердий, которая в долгосрочной перспективе повышает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта.
Команда сравнила результаты с данными о потреблении алкоголя населением в целом и выяснила, что люди, периодически потребляющие небольшие дозы алкоголя, страдают от проблем с сердцем намного реже тех, кто употребляет большое его количество за один присест.
Среди 4131 умеренно пьющего участника аритмия наблюдалась лишь у 2,7%.
Синусовая тахикардия составила 0,4%.
«Нам не удалось непосредственно продемонстрировать, что фибрилляция предсердий происходит после употребления алкоголя, однако мы обнаружили очень сильные и устойчивые ассоциации как с синусовой тахикардией, так и с нарушениями естественного изменения частоты сердечных сокращений во время дыхательного цикла, — пишут исследователи.
Стоит отметить, что во время исследования ученые были несколько ограничены в возможностях — так, им не удалось собрать данные о посетителях фестиваля с сильной алкогольной интоксикацией, кроме того, не учитывалась физическая активность.
Команда планирует продолжить исследования влияния злоупотребления алкоголем на работу сердца. В частности, исследователи собираются на протяжении более длительного периода времени наблюдать за участниками эксперимента: аритмии, обнаруженные во время фестиваля, скорее всего, были временными и прошли после того, как участники протрезвели. Более длительное наблюдение позволит выявить, какой эффект такие эпизоды употребления алкоголя оказывают в долгосрочной перспективе. Также их интересует, как будет вести себя организм человека, уже испытывающего проблемы с сердцем.