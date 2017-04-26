Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Уральский онколог наживался на пациентах
Умерла советская писательница, известная книгами о войне
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
10:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинск подготовил ко Дню Победы больше сотни праздничных мероприятий

В Челябинске в День Победы, 9 мая, запланированы более 110 праздничных мероприятий.

Традиционно празднование начнется в 10 часов с церемонии возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь».

В полдень на главной площади города состоится торжественное построение. Всего в нем примут участие 2200 человек. Планируется, что по главной площади города промаршируют 25 парадных расчетов, рота почетного караула и три реконструированных взвода -кинологический взвод с собаками, взвод в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Они пронесут копии вымпелов воинских частей, сформированных в Челябинской области. По площади проедет колонна исторической автобронетанковой техники и современные боевые машины. В День Победы над площадью Революции пролетят легкомоторные самолеты компании «Челавиа», а построение откроют четыре бомбардировщика Су-24М с авиабазы «Шагол».

В финале парада зрители увидят творческий эпилог с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. В театрализованном представлении будет задействовано около 500 артистов.

По окончании парада, в 13 часов, на различных площадках города начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния. На Театральной площади в течение всего дня будут звучать песни о Великой Отечественной войне в исполнении учащихся детских школ искусств. Здесь же будет работать выставка военной техники и кухни народов мира, пройдет бесплатная раздача пяти тысяч порций солдатской каши из полевых кухонь.

На Кировке пройдет Фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег». В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина традиционно состоится открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!». На гала-концерте выступят вокалисты и танцоры со всей Челябинской области. Они посвятят свои выступления памяти воинов и тех, кто трудился в тылу.

Также праздничные концерты и народные гуляния пройдут в Саду Победы, парке «Металлург», парке Калининского района, сквере по улице Молодогвардейцев.

С 12 часов во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет уже ставшая традиционной акция «Георгиевская ленточка».

В 15 часов стартует шествие Бессмертного полка. Построение начнется с 14 часов на проспекте Ленина от улицы Энгельса до ЮУрГУ. Его организуют постоянные добровольные помощники: «Волонтёры Победы» и фланговые в манишках Бессмертного полка — студенты Челябинского государственного гуманитарно-педагогического университета. Участники пройдут по проспекту Ленина до площади Революции, затем повернут на улицу Цвиллинга и финишируют у Вечного огня. В колонну может встать каждый, кто придет 9 мая с фотографией своего предка.

В 21 час 30 минут на площади Ярославского в рамках проекта «Огонь Победы» состоится хоровое исполнение песни «День Победы». Участники данной акции — коллективы города Челябинска и Копейска, а также все желающие.

Завершением празднования Дня Победы станет десятиминутный фейерверк на набережной реки Миасс, который начнется в 22 часа. Небо над Челябинском озарят почти 3,5 тысячи залпов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинск подготовил ко Дню Победы больше сотни праздничных мероприятий
ЦИК нашел способ вернуть на участки до 20 миллионов избирателей
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь