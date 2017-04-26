В Омске тайно сел спецборт Ил-96

Причина появления правительственного самолета на следующий день после вылета премьер-министра Дмитрия Медведева и федеральных участников форума «Единой России» по культуре пока неизвестна.

Вполне вероятно, визит связан с инцидентом по Ту-214. В вторник, 25 апреля, авиалайнер Специального летного отряда «Россия» не смог вылететь из Омска с первой попытки. Причина — возможная неисправность двери.

В салоне этого рейса находились министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Станислав Говорухин и другие участники форума.