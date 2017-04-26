В Омске тайно сел спецборт Ил-96
Утром, в среду, 26 апреля, в Омске без лишней попмы зашел на посадку спецборт Ил-96.
Утром, в среду, 26 апреля, в Омске без лишней попмы зашел на посадку спецборт Ил-96.
Причина появления правительственного самолета на следующий день после вылета
Вполне вероятно, визит связан с инцидентом по Ту-214. В вторник, 25 апреля, авиалайнер Специального летного отряда «Россия» не смог вылететь из Омска с первой попытки. Причина — возможная неисправность двери.
В салоне этого рейса находились министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Станислав Говорухин и другие участники форума.
Предполагалось, что делегация улетела со второй попытки на том же Ту-214 вечером того же дня. Но, вполне вероятно,