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10:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омске тайно сел спецборт Ил-96

Утром, в среду, 26 апреля, в Омске без лишней попмы зашел на посадку спецборт Ил-96.

Причина появления правительственного самолета на следующий день после вылета премьер-министра Дмитрия Медведева и федеральных участников форума «Единой России» по культуре пока неизвестна.

Вполне вероятно, визит связан с инцидентом по Ту-214. В вторник, 25 апреля, авиалайнер Специального летного отряда «Россия» не смог вылететь из Омска с первой попытки. Причина — возможная неисправность двери.

В салоне этого рейса находились министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Станислав Говорухин и другие участники форума.

Предполагалось, что делегация улетела со второй попытки на том же Ту-214 вечером того же дня. Но, вполне вероятно, кто-то мог остаться в ожидании Ил-96. Спецборт покинул Омск в первом часу дня.

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