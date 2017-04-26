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12:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Аварийные работы завершены в поврежденном взрывом доме в Таганроге

Аварийные работы завершены в пятиэтажном доме по улице Шаумяна в Таганроге, пострадавшем 9 апреля от взрыва.

Согласно информации из официальных источников, в пятиэтажке уже убрали строительный мусор.

По предварительному заключению экспертов, жизнеспособность дома не нарушена. Однако региональное управление МЧС России дополнительно проверит здание при помощи комплекса «Стрела».

В ближайшее время здание планируется подключить к системам жизнеобеспечения. Перед этим должны провести диагностику газовой сети и проверить дымоходы.

Третий подъезд, где произошел взрыв, к газоснабжению подключаться не будет, его система газоснабжения будет заменена полностью.

Отремонтировать разрушенный подъезд предполагается к середине июня.

Напомним, взрыв, причины которого устанавливаются, произошел 9 апреля в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Шаумяна. В результате происшествия погибли мужчина и девушка. Два человека госпитализированы. Были повреждены 13 квартир.

По факту взрыва завели уголовное дело.

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