Аварийные работы завершены в поврежденном взрывом доме в Таганроге
Аварийные работы завершены в пятиэтажном доме по улице Шаумяна в Таганроге, пострадавшем 9 апреля от взрыва.
Аварийные работы завершены в пятиэтажном доме по улице Шаумяна в Таганроге, пострадавшем 9 апреля от взрыва.
Согласно информации из официальных источников, в пятиэтажке уже убрали строительный мусор.
По предварительному заключению экспертов, жизнеспособность дома не нарушена. Однако региональное управление МЧС России дополнительно проверит здание при помощи комплекса «Стрела».
В ближайшее время здание планируется подключить к системам жизнеобеспечения. Перед этим должны провести диагностику газовой сети и проверить дымоходы.
Третий подъезд, где произошел взрыв, к газоснабжению подключаться не будет, его система газоснабжения будет заменена полностью.
Отремонтировать разрушенный подъезд предполагается к середине июня.
Напомним, взрыв, причины которого устанавливаются, произошел 9 апреля в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Шаумяна. В результате происшествия погибли мужчина и девушка. Два человека госпитализированы. Были повреждены 13 квартир.
По факту взрыва завели уголовное дело.