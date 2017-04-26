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10:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Россиян ждут долгие выходные

Роструд напомнил россиянам, как они будут отдыхать в этом году на майских праздниках, сообщает ИА «Дейта».

Работающие граждане получили сразу три выходных дня на Первомай, или, как его еще называют, день труда, и еще четыре — на День Победы.

На первую часть праздников выпадает суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля соответственно, и понедельник, первое мая. Затем следуют четыре рабочих дня: второе, третье, четвертое и пятое мая. После них наступают два календарных выходных дня — суббота, шестое мая, и воскресенье, седьмое мая.

Понедельник, восьмое мая, будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с седьмого января. День Победы, девятое мая, который в этом году приходится на вторник, также объявлен нерабочим днем.

Анна Иваницына.

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