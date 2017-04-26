У каждого третьего пассажирского автобуса в Новосибирске нашли нарушения
Из 1338 проверенных пассажирских автобусов в Новосибирске нарушения найдены у 577 автомобилей, сообщает
Из 1338 проверенных пассажирских автобусов в Новосибирске нарушения найдены у 577 автомобилей, сообщает
У каждого третьего пассажирского автобуса в Новосибирске нашли нарушения, сообщает
Автоинспекторы провели целевой рейд «Автобус» чтобы проверить внесенные изменения в конструкцию автобусов всех форм собственности и соблюдение режима труда и отдыха водителями. Инспекторы проверили соблюдение норм пассажировместимости.
Было осмотрено 1 338 автобусов, в том числе автобусы назначенные для перевозки детей. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие тахографа, несоблюдение техрегламента светопропускания стекол и отсутствие страхового полиса ОСАГО.
Всего было составлено 577 административных дел и привлечено к ответственности 533 водителя автобусов.