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11:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У каждого третьего пассажирского автобуса в Новосибирске нашли нарушения

Из 1338 проверенных пассажирских автобусов в Новосибирске нарушения найдены у 577 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

У каждого третьего пассажирского автобуса в Новосибирске нашли нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Автоинспекторы провели целевой рейд «Автобус» чтобы проверить внесенные изменения в конструкцию автобусов всех форм собственности и соблюдение режима труда и отдыха водителями. Инспекторы проверили соблюдение норм пассажировместимости.

Было осмотрено 1 338 автобусов, в том числе автобусы назначенные для перевозки детей. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие тахографа, несоблюдение техрегламента светопропускания стекол и отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Всего было составлено 577 административных дел и привлечено к ответственности 533 водителя автобусов.

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