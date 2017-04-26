Бесплатную консультацию юриста в Ростове можно получить 27 апреля

С 16 часов до 18 часов 30 минут в публичном центре правовой информации библиотеки (2 этаж, отдел информационного и справочно-библиографического обслуживания) всех желающих проконсультируют по вопросам гражданского, семейного, земельного, жилищного, гражданского процессуального, административного, уголовного права и по вопросам защиты прав потребителей.

Как пояснили в пресс-службе администрации Ростова, прием ведут специалисты консультационного центра по защите прав потребителей, адвокаты, представители прокуратуры Ростовской области, студенты старших курсов Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия под руководством преподавателей — практикующих юристов.

Дополнительная информация по т. 264−06−14.