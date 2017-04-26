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12:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В праздничные дни мая муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

(Город Казань KZN.RU, 26 апреля). В праздничные и выходные дни мая муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители и гости города смогут бесплатно парковать свои автомобили в воскресные дни 30 апреля и 7 мая, а также в праздничные дни 1, 8, 9 мая. В субботние дни 29 апреля и 6 мая парковки будут работать в обычном режиме, сообщает Комитет по транспорту Исполкома.

Схема расположения парковок представлена на сайте «Казанский паркинг».

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