В праздничные дни мая муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

Жители и гости города смогут бесплатно парковать свои автомобили в воскресные дни 30 апреля и 7 мая, а также в праздничные дни 1, 8, 9 мая. В субботние дни 29 апреля и 6 мая парковки будут работать в обычном режиме, сообщает Комитет по транспорту Исполкома.

Схема расположения парковок представлена на сайте «Казанский паркинг».