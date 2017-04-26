В Волгограде на 59-й маршрут выйдут 7 дополнительных автобусов

В течение ближайших дней общее число новых автобусов на данном маршруте увеличится до 28.

В каждом предусмотрена возможность обогрева и кондиционирования воздуха в салоне. Подвижной состав подключен к системе ГЛОНАСС — центр управления перевозками контролирует соблюдение водителями графика движения. В новых автобусах пассажиры могут использовать транспортную карту «Волна», которая позволяет экономить на оплате проезда благодаря гибким тарифным планам и услуге бесплатной пересадки в течение часа.

— Новые автобусы призваны повысить комфорт и безопасность перемещения волгоградцев, — подчеркнул председатель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. — Этот транспорт не уступает в скорости и маневренности маршрутным такси, но при этом за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения ведется особенно жесткий контроль. Весь поступающий транспорт средней вместимости так же, как и 250 автобусов большой вместимости, оборудован системами ГЛОНАСС, зимой салон хорошо отапливается, летом — охлаждается.