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11:22 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на 59-й маршрут выйдут 7 дополнительных автобусов

Интервал между рейсами маршрута «Спартановка — ул. Землячки» составит не более 5 минут. Семь комфортабельных и безопасных автобусов усилили популярное направление.

Источник: РИАЦ

В течение ближайших дней общее число новых автобусов на данном маршруте увеличится до 28.

В каждом предусмотрена возможность обогрева и кондиционирования воздуха в салоне. Подвижной состав подключен к системе ГЛОНАСС — центр управления перевозками контролирует соблюдение водителями графика движения. В новых автобусах пассажиры могут использовать транспортную карту «Волна», которая позволяет экономить на оплате проезда благодаря гибким тарифным планам и услуге бесплатной пересадки в течение часа.

— Новые автобусы призваны повысить комфорт и безопасность перемещения волгоградцев, — подчеркнул председатель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. — Этот транспорт не уступает в скорости и маневренности маршрутным такси, но при этом за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения ведется особенно жесткий контроль. Весь поступающий транспорт средней вместимости так же, как и 250 автобусов большой вместимости, оборудован системами ГЛОНАСС, зимой салон хорошо отапливается, летом — охлаждается.

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