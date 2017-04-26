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11:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует ввести маршрут «Бурнаковка — Цветы» вместо частного маршрута № 72

Нижегородская администрация планирует отменить частный маршрут № 72.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом в ходе презентации комплексной транспортной схему (КТС) сообщил консультант отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта горадминистрации Кирилл Быков сообщил 25 апреля 2017 года.

Ранее, напомним, сообщалось о планируемой отмене 25 коммерческих маршрутов. Маршрут № 72 станет 26-м. Вместо него дептранс планирует запустить новый частный маршрут: мкрн. Бурнаковский, ул. Куйбышева, Московский вокзал, пл. Минина, пл. Свободы, пл. Советская, ул. Сахарова, мкрн. «Цветы».

Напомним также, что изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить. Проект новой маршрутной схемы с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

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