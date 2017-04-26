В России создадут ракету, способную конкурировать с Falcon

«РКК “Энергия” предлагает создание новой ракеты-носителя среднего класса для запусков с космодромов Байконур и Восточный, а также с “Морского старта”. Сейчас сформирована кооперация, идет стадия проектирования в рамках эскизного проекта. Новая ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с “Морского старта” и, безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon», — сказал он.

Ранее Солнцев сообщил в интервью РИА Новости, что новую ракету для проекта «Морской старт» предприятие уже в ближайшие четыре года сможет предложить российской компании S7 Group, купившей плавучий космодром.

Разработан график создания этого носителя. Для первой ступени планируется применить двигатели РД-171М, устанавливаемые ранее на украинском «Зените». Вторая ступень будет с применением РД-0124 производства КБ Химавтоматики. Не исключается, что украинский «Зенит» будет использоваться до тех пор, пока не будет новой ракеты от РКК «Энергия».