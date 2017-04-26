Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
Самолет с российским министром экстренно прервал вылет
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11:22 (мск), источник: РИА Новости

В России создадут ракету, способную конкурировать с Falcon

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Создаваемая в кооперации с российскими предприятиями новейшая ракета среднего класса будет конкурировать с американской Falcon, производимой компанией SpaceX Илона Маска, заявил глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев, отвечая на вопросы РИА Новости.

Источник: AP 2017
Читайте также
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна

«РКК “Энергия” предлагает создание новой ракеты-носителя среднего класса для запусков с космодромов Байконур и Восточный, а также с “Морского старта”. Сейчас сформирована кооперация, идет стадия проектирования в рамках эскизного проекта. Новая ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с “Морского старта” и, безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon», — сказал он.

Ранее Солнцев сообщил в интервью РИА Новости, что новую ракету для проекта «Морской старт» предприятие уже в ближайшие четыре года сможет предложить российской компании S7 Group, купившей плавучий космодром.

Разработан график создания этого носителя. Для первой ступени планируется применить двигатели РД-171М, устанавливаемые ранее на украинском «Зените». Вторая ступень будет с применением РД-0124 производства КБ Химавтоматики. Не исключается, что украинский «Зенит» будет использоваться до тех пор, пока не будет новой ракеты от РКК «Энергия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Без отца и партии: Марин Ле Пен покинула «Национальный фронт»
ЦИК нашел способ вернуть на участки до 20 миллионов избирателей
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь