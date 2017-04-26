Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
Суд освободил обвиненного в крупном мошенничестве "из гуманизма"
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
11:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Под суд пойдет владелец хабаровского здания, где погибли трое пожарных

В Хабаровске осудят 53-летнего мужчину. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Известно, что ночью 29 мая 2014 года в коридоре производственного здания, расположенного в Кировском районе Хабаровска, произошел пожар. Огонь быстро распространился по помещению. Во время тушения несущие конструкции обрушились. Стена здания упала на семерых пожарных: трое из них скончались на месте, четверо были доставлены в больницу. При этом один из пострадавших получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Для установления всех обстоятельств случившегося была проведена масштабная работа. По версии следствия, в трагедии виноват владелец здания. Мужчина не оборудовал строение автоматической пожарной сигнализацией и автоматической системой пожаротушения. Однако в ходе следствия фигурант не признал свою вину.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровских кровельщиков привлекут к ответственности за падение шифера на ребенка
ФСБ предотвратила теракт на Сахалине
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь