Под суд пойдет владелец хабаровского здания, где погибли трое пожарных

Известно, что ночью 29 мая 2014 года в коридоре производственного здания, расположенного в Кировском районе Хабаровска, произошел пожар. Огонь быстро распространился по помещению. Во время тушения несущие конструкции обрушились. Стена здания упала на семерых пожарных: трое из них скончались на месте, четверо были доставлены в больницу. При этом один из пострадавших получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Для установления всех обстоятельств случившегося была проведена масштабная работа. По версии следствия, в трагедии виноват владелец здания. Мужчина не оборудовал строение автоматической пожарной сигнализацией и автоматической системой пожаротушения. Однако в ходе следствия фигурант не признал свою вину.