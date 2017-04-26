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11:05 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская свалка работает в усиленном режиме в дни весенних субботников

Горэкоцентр прикладывает все усилия для обеспечения бесперебойной работы по санитарной очистке города.

Источник: dostup1.ru

Челябинская свалка работает в усиленном режиме в дни массовых весенних субботников — Горэкоцентр предупреждает об особом режиме работы для обеспечения бесперебойной работы по санитарной очистке южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Количество грузовых машин, заезжающих на свалку, в дни массовых субботников увеличивается, поэтому в период городской уборки въезд на территорию городской свалки может быть затруднен. Во избежание очередей просим частных лиц и коммерческие организации воздержаться от вывоза отходов на городскую свалку в часы пик: с 10.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00», — говорится в сообщении.

Для удобства расчетов и экономии времени юридические лица могут заключить с Горэкоцентром договор на размещение отходов производства и потребления. После заключения договора въезд на городскую свалку будет осуществляться по электронному ключу, а расчеты вестись безналично, что значительно упростит размещение мусора на свалке.

Всю подробную информацию можно получить по телефону 261−85−54 или на официальном сайте предприятия ekocentr.ru.

По официальным данным, на сегодняшний день в уборке города приняли участие более 21 тыс. челябинцев; с начала апреля собрано и вывезено более 12 тыс. кубометров мусора.

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