В Перми впервые пройдет международный марафон
Спортивное событие состоится в краевой столице в сентябре. Участники смогут выбрать дистанции: от 3 до 42 км.
Спортивное событие состоится в краевой столице в сентябре. Участники смогут выбрать дистанции: от 3 до 42 км.
3 сентября на улицах города впервые пройдет пермский международный марафон. В нем могут принять участие как профессионалы, так и любители. Марафон составляет 42 км 195 м, полумарафон 21 км. Также можно пробежать дистанцию в 10 км и 3 км.
2 сентября на городской эспланаде предполагается выдача стартовых пакетов участникам,
На следующий день, 3 сентября, перед стартом планируется разминка с известными пермскими легкоатлетами, выступления и конкурсы на главной сцене, а также экран с трансляцией марафона. На финише каждый участник получит памятную медаль.
Всех участников международного марафона ждет сертифицированная трасса.
Общий призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.