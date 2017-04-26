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11:00 (мск), источник: Новости Перми

В Перми впервые пройдет международный марафон

Спортивное событие состоится в краевой столице в сентябре. Участники смогут выбрать дистанции: от 3 до 42 км.

Источник: Новости Перми

3 сентября на улицах города впервые пройдет пермский международный марафон. В нем могут принять участие как профессионалы, так и любители. Марафон составляет 42 км 195 м, полумарафон 21 км. Также можно пробежать дистанцию в 10 км и 3 км.

2 сентября на городской эспланаде предполагается выдача стартовых пакетов участникам, выставка-продажа спортивной одежды и питания, мастер-классы, игры, выступления танцевальных и музыкальных коллективов на главной сцене, беговая экскурсия по центру города, паста-пати для марафонцев, фестиваль уличной еды.

На следующий день, 3 сентября, перед стартом планируется разминка с известными пермскими легкоатлетами, выступления и конкурсы на главной сцене, а также экран с трансляцией марафона. На финише каждый участник получит памятную медаль.

Всех участников международного марафона ждет сертифицированная трасса.

Общий призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.

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