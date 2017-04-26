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11:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский заповедник лишился кабанов из-за вируса АЧС

Поголовье восстановится за три года.

Источник: РИА "Воронеж"

Африканская чума свиней (АЧС) привела к исчезновению кабанов в Воронежском природном биосферном заповеднике имени Пескова, сообщил «Коммерсантъ Черноземье» в среду, 26 апреля. Ранее поголовье насчитывало более 500 животных.

АЧС в Воронежском заповеднике выявили в 2016 году. Областные власти попросили Минприроды разрешения на отрегулирование численности кабана во избежание распространения вируса, но получили отказ. Однако регулирование уже не потребовалось. Эксперты взяли две пробы на АЧС у умерших на границе Липецкой и Воронежской областей животных, и они оказались положительными.

В заповеднике считают, что поголовье сможет восстановиться в течение трех лет. По данным регуправления Россельхознадзора, в Воронежском заповеднике было 700−760 кабанов, по данным заповедника — 532.

Директор заповедника Роман Холод рассказал «Ъ», что заповедник не нуждается в завозе кабанов:

— Санитарные правила требуют трехлетнего перерыва, но природа восстановит поголовье за это время .

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