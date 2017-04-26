Воронежец получил 140 штрафов от ГИБДД

Судебные приставы возбудили 140 исполнительных производств в отношении жителя Воронежа, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области во вторник, 25 апреля. Горожанин игнорировал повестки и не оплачивал штрафы на 105 тыс. рублей за нарушения правил дорожного движения.

Межрайонный отдел судебных приставов неоднократно вызывал должника, но тот не реагировал. По адресу, указанному в исполнительном документе, мужчина не жил. В процессе исполнения судебный пристав узнал, что воронежец купил другое жилье и оформил его в собственность. Из ответа регуправления Росреестра судебный пристав установил новое место жительства мужчины.

Приставы пришли к нарушителю и предупредили: если мужчина не оплатит штрафы в срок для добровольного исполнения, его ограничат в праве управления автомобилем и взыщут с него 140 тыс. рублей. После этого должник полностью оплатил штрафы.