Воронежец получил 140 штрафов от ГИБДД
Мужчина задолжал 105 тыс рублей.
Мужчина задолжал 105 тыс рублей.
Судебные приставы возбудили 140 исполнительных производств в отношении жителя Воронежа, сообщила
Межрайонный отдел судебных приставов неоднократно вызывал должника, но тот не реагировал. По адресу, указанному в исполнительном документе, мужчина не жил. В процессе исполнения судебный пристав узнал, что воронежец купил другое жилье и оформил его в собственность. Из ответа регуправления Росреестра судебный пристав установил новое место жительства мужчины.
Приставы пришли к нарушителю и предупредили: если мужчина не оплатит штрафы в срок для добровольного исполнения, его ограничат в праве управления автомобилем и взыщут с него 140 тыс. рублей. После этого должник полностью оплатил штрафы.