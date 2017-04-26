Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области в связи с их ремонтом
Нижний Новгород. 26 апреля.
Нижний Новгород. 26 апреля.
Как сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, на некоторых участках дорог региона с 27 апреля по 31 июля 2017 года вводится временное ограничение движения путем организации реверса с ограничением скоростного режима до 40 км/час.
Согласно информации, движение будет временно ограничено на следующих автодорогах:
Кроме этого, будет временно затруднено движение на дорогах в Кстовском районе — на автодороге Большая
Также реверсивное движение будет осуществляться на автодорогах в Большемурашкинском районе — 10−13 и 28−31 км и на автодороге
Напомним, что около 125 км дорог планируется построить к не имеющим подъездов с твёрдым покрытием населённым пунктам Нижегородской области.
Кроме этого, более 130 км. федеральных дорог на 5 млрд. рублей отремонтируют в Нижегородской области в текущем году.