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11:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области в связи с их ремонтом

Нижний Новгород. 26 апреля. НТА-Приволжье — Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области в связи с их ремонтом.

Как сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, на некоторых участках дорог региона с 27 апреля по 31 июля 2017 года вводится временное ограничение движения путем организации реверса с ограничением скоростного режима до 40 км/час.

Согласно информации, движение будет временно ограничено на следующих автодорогах: Шопша-Иваново-Нижний Новгород в Балахнинском районе — 340−343 км и 348−351 км; в Городецком районе 320−322 км; на автодороге Нижний Новгород-Шахунья-Киров в городе Бор 13−15 км; 20−21 км; 44−47 км; в городе Семенов 66−69 км.

Кроме этого, будет временно затруднено движение на дорогах в Кстовском районе — на автодороге Большая Ельня-Ольгино в Кстовском районе 1−6 км и на автодороге Обход Кстово на участке а/д М-7 «Волга» в Кстовском районе, на дороге Работки-Порецкое в Кстовском районе 8−9 км.

Также реверсивное движение будет осуществляться на автодорогах в Большемурашкинском районе — 10−13 и 28−31 км и на автодороге Ряжск-Касимов-Муром — Нижний Новгород в Богородском районе 434−438 км.

Напомним, что около 125 км дорог планируется построить к не имеющим подъездов с твёрдым покрытием населённым пунктам Нижегородской области.

Кроме этого, более 130 км. федеральных дорог на 5 млрд. рублей отремонтируют в Нижегородской области в текущем году.

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