В Москве объявлено штормовое предупреждение

«С 12:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро в среду.

Ранее Росгидромет сообщил, что с вечера среды в Москве начнутся проливные дожди, которые будут идти несколько суток. Прирост осадков к утру субботы может превысить половину месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм.

Сильные дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 12−17 м/с.