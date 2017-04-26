Ярмарки на центральной площади Владивостока временно отменили
Приобрести продукты от местных производителей горожане смогут только через две недели.
Приобрести продукты от местных производителей горожане смогут только через две недели.
Владивосток, 26 апреля, PrimaMedia.
«В пятницу и субботу, 28 и 29 апреля, ярмарка на центральной площади работать не будет — в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда. На следующей неделе — 5 и 6 мая — ярмарка также не состоится. Здесь будет осуществляться монтаж необходимых для проведения торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, конструкций», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.
Общегородская ярмарка развернется на центральной площади только через две недели — 12 и 13 мая. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.