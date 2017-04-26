Ярмарки на центральной площади Владивостока временно отменили

Владивосток, 26 апреля, PrimaMedia.

Из-за подготовки к празднованию 1 и 9 мая во Владивостоке отменили традиционные продовольственные ярмарки. Приобрести продукты от местных производителей горожане смогут только через две недели — 12 и 13 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«В пятницу и субботу, 28 и 29 апреля, ярмарка на центральной площади работать не будет — в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда. На следующей неделе — 5 и 6 мая — ярмарка также не состоится. Здесь будет осуществляться монтаж необходимых для проведения торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, конструкций», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Общегородская ярмарка развернется на центральной площади только через две недели — 12 и 13 мая. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.