Детеныши редкого барана родились в Новосибирском зоопарке

«Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться, где повыше. Самки в течение четырех месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом. Малыши очень нравятся нашим маленьким посетителям, они называют их барашками и подолгу за ними наблюдают», — рассказали сотрудники зоопарка.

Аргали содержатся в новосибирском зоопарке с 1994 года. Вид, когда-то широко распространенный на Алтае, в Тыве, Монголии, нещадно истребляется охотниками. Ценным трофеем считаются удивительно красивые, закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречается редко, его охранный статус уже несколько раз пересматривался в сторону большей уязвимости. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид.

Потомство бараны стали приносить в 2013 году, с тех пор ягнята рождаются ежегодно.