Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
«Никаких правил больше нет»: Лавров о международных отношениях
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Детеныши редкого барана родились в Новосибирском зоопарке

21 и 23 апреля в Новосибирском зоопарке у двух самок редкого вида алтайского горного барана Аргали родились ягнята, сообщает пресс-служба зоопарка им. Р. А. Шило.

Источник: Вести - Новосибирск

Детеныши редкого барана родились в Новосибирском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка им. Р. А. Шило.

У двух самок редкого вида алтайского горного барана Аргали родилось потомство 21 и 23 апреля.

«Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться, где повыше. Самки в течение четырех месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом. Малыши очень нравятся нашим маленьким посетителям, они называют их барашками и подолгу за ними наблюдают», — рассказали сотрудники зоопарка.

Аргали содержатся в новосибирском зоопарке с 1994 года. Вид, когда-то широко распространенный на Алтае, в Тыве, Монголии, нещадно истребляется охотниками. Ценным трофеем считаются удивительно красивые, закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречается редко, его охранный статус уже несколько раз пересматривался в сторону большей уязвимости. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид.

Потомство бараны стали приносить в 2013 году, с тех пор ягнята рождаются ежегодно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
ЦИК нашел способ вернуть на участки до 20 миллионов избирателей
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь