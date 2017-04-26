Детеныши редкого барана родились в Новосибирском зоопарке
21 и 23 апреля в Новосибирском зоопарке у двух самок редкого вида алтайского горного барана Аргали родились ягнята, сообщает
21 и 23 апреля в Новосибирском зоопарке у двух самок редкого вида алтайского горного барана Аргали родились ягнята, сообщает
Детеныши редкого барана родились в Новосибирском зоопарке, сообщает
У двух самок редкого вида алтайского горного барана Аргали родилось потомство 21 и 23 апреля.
«Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться, где повыше. Самки в течение четырех месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом. Малыши очень нравятся нашим маленьким посетителям, они называют их барашками и подолгу за ними наблюдают», — рассказали сотрудники зоопарка.
Аргали содержатся в новосибирском зоопарке с 1994 года. Вид,
Потомство бараны стали приносить в 2013 году, с тех пор ягнята рождаются ежегодно.