График работы ЗАГСов Перми в майские праздники

График работы в районных отделах в майские праздники опубликовало управления ЗАГС Перми.

С 29 апреля по 10 мая будут дежурить Ленинский, Орджоникидзевский и Кировский отделы. Так, в субботу, 29 апреля, Ленинский и Орджоникидзевский отделы работают по своему обычному графику — суббота для этих отделов всегда рабочая.

1 мая будет выходным днем для всех. К обычному режиму работы отделы вернутся со 2 мая. В субботу, 6 мая, также будут работать Ленинский и Орджоникидзевский отделы.

А в понедельник, 8 мая, свои двери откроют Кировский, Индустриальный и Орджоникидзевский отделы. 9 мая — выходной. С 10 мая отделы ЗАГС продолжат работу в обычном режиме.