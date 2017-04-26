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11:20 (мск), источник: Sputnik.by

Рябов: погода в Беларуси начнет улучшаться в воскресенье

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Гидромет вынес на 27 апреля штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Источник: AP 2017

Всю неделю погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, который разделит страну на два погодных лагеря: холоднее по северо-западу и намного теплее по юго-востоку.

«Апрель закончится дождливой и контрастной по температуре погодой», — сказал Рябов.

По его словам, на четверг объявлено штормовое предупреждение: на большей части территории республики ожидаются продолжительные дожди, ночью по юго-западу, днем в северо-восточных районах страны сильные дожди.

«Днем в отдельных районах Гомельской области возможны грозы. Температура ночью +2..+7°C тепла, Температура ночью +2..+3°C, Температура ночью +2..+10°C градусов, Температура ночью +2..+ Температура ночью +2..+nbsp;— отметил Рябов.

В пятницу на большей части территории республики дожди, днем в отдельных районах грозы, сильные дожди, возможен град, уточнил собеседник агентства. По его словам, Температура ночью +2..+7°C, Температура ночью +2..+11°C, Температура ночью +2..+11°C, Температура ночью +2..+17°C, Температура ночью +2..+2°C.

В субботу на большей части территории республики кратковременные дожди сохранятся, в отдельных районах прогнозируются грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура ночью +2..+10°C, по юго-востоку до +12°C, Температура ночью +2..+16°C тепла, Температура ночью +2..+23°C, сказал Рябов.

В воскресенье атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться, сказал синоптик.

«Ночью в центральных и восточных районах, днём преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Температура ночью +2..+8°C, Температура ночью +2..+12°C, Температура ночью +2..+16°C, Температура ночью +2..+20°C градусов тепла», — сообщил собеседник агентства.

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