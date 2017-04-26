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11:39 (мск), источник: СуперОмск

Омский депутат заявил о самоубийстве девушки из-за спора о демократии

На пленарном заседании омского горсовета в ходе обсуждения поправок в бюджет в части выделения денег КТОСам один из депутатов, представляющий фракцию КПРФ попытался использовать устрашающий рассказ в качестве убеждения коллег не принимать поправку.

Иван Федин заявил, что из-за КТОСов покончила с собой омичка.

«Вы знаете, чем занимаются КТОСы? Председатель КТОСа со своей дочерью на штабе кандидата в мэры присутствовала, там учили изымать из ящиков агитационные материалы оппонента и срывать агитацию с досок. Дочь председателя КТОСа возмутилась: “А где же демократия?” Председатель КТОСа дома устроила дочери трепку, и дочь потом покончила с собой», — заявил депутат.

Однако прием не прошел, и поправки все же были приняты большинством голосов — КТОСы получат 44 млн рублей.

Напомним, ранее коммунист Иван Федин уже выступал с громкими заявлениями, обвиняя полицейских в классовом подходе к депутатам.

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