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15:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области активизировались клещи

103 человека обратились к медикам по поводу укуса клещей — такие данные по состоянию на 20 апреля дали специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Обращения зарегистрированы в 25-ти административных территориях Волгоградской области, наибольшее число — в Урюпинском районе (18 человек), Волгограде (13 человек), и Михайловском районе (11 человек).

На территории нашего региона есть природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз, лихорадка Ку. При этом для Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, лихорадки Ку меры специфической профилактики (вакцинация) отсутствуют.

Остаются только простые и очевидные способы защиты от клеща. Это специальная обработка природных очагов и меры индивидуальной защиты — применение инсектоакарицидных средств для обработки верхней одежды и ношение специальной защитной одежды.

Основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение. После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Ни в коем случае нельзя снимать клеща незащищёнными руками, поскольку если его нечаянно раздавить, вероятность инфицирования опасными возбудителями многократно возрастает.

В Волгоградской области исследования клещей на возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводят следующие учреждения:

— Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел. 36−25−71.

— Лаборатория ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, г. Волгоград, ул. Голубинская, д. 7, тел. 37−37−74.

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