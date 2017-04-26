Нейрохирурги выяснили, как мозг позволяет людям заканчивать друг за другом фразы

Результаты работы представлены в журнале PLoS Biology.

В своем исследовании ученые давали людям и человекообразным обезьянам неоднократно прослушать аудиозапись с последовательностью слов на несуществующем языке. Обезьяны, как и люди, должны были уловить закономерность между звуками речи. Затем исследователи измеряли нейронную активность в ответ на прослушивание аудиозаписи.

Ученым удалось выявить группу нейронов в слуховой коре у людей и у обезьян, которая «реагировала» на изученную последовательность слов. Нейрохирурги обнаружили, что нейронные реакции быть очень похожи у обоих видов, что свидетельствует о том, что этот механизм сформировался уже давно у наших предков, а не существует только у современных людей.

Теперь исследователи планируют изучить эти нейронные механизмы у людей с инсультом или слабоумием. Ученые надеются, что это позволит делать более точные прогнозы кастательно состояния этих больных, а также поможет разработать новые методы лечения.