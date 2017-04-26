Стоимость долгосрочной парковки в Домодедово снизится с 1 мая

Тарифы на долгосрочную парковку в московском аэропорту Домодедово с 1 мая снизятся. Об этом сообщается в релизе воздушной гавани, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 26 апреля.

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«С этого дня суточный тариф на паркинге P7 составит 250 рублей с первых по третьи сутки, а после 11 суток установлена наиболее выгодная цена 150 рублей», — отмечается в сообщении.

На стоянке Р3, которая находится ближе всего к зданию аэровокзала, начнет действовать посуточный тариф 800 рублей, который будет применяться при нахождении автомобиля на парковке более четырех часов.

При этом владельцы, оставившие свои машины на парковках до 1 мая, будут платить по прежнему тарифу.

Ранее стало известно, что пассажиропоток столичных аэропортов за первые месяцы этого года вырос на 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В Внуково, Домодедово и Шереметьево обслужили в общей сложности около 17,2 миллионов человек.