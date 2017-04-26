Пока Медведев думает, где взять денег на ремонт дорог, на Среднем Урале нашли «дорогу бессмертных»

Фото дороги до поселка опубликовано в группе «Это Серов, детка!» в соцсети «Вконтакте». При этом снимок сопровождался опросом: «Что на фото? Поверхность Луны или дорога в Андриановичи».

Любопытно, что как раз накануне председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании о дорожном хозяйстве Омской области задался вопросом, где взять средства на ремонт региональных дорог, передает корреспондент Накануне.RU.

«Дорога бессмертных», — прокомментировал снимок один из интернет-пользователей.

По информации местных жителей, в таком состоянии эта дорога была всегда: «Там каждую весну так, ничего нового».

«Раньше хуже было», — отмечает другой пользователь соцсети.

Его поддержали и другие свердловчане, по всей вероятности, часто пользующиеся данной автодорогой: «Оооо, прямо скоростная трасса, раньше ещё хуже было».

Отметим, что некоторые пользователи отмечают, что в сравнении с другими регионами России, в Свердловской области не все так плохо.

«После Курганской области эта за радость», — поделился мнением местный житель.

Любопытно, что как раз накануне проблемы ремонта дорог обсуждалась на совещании о дорожном хозяйстве Омской области с участием председателя российского правительства Дмитрия Медведева. В рамках заседания премьер задался вопросом, где взять средства на ремонт региональных дорог. По его словам, федеральные субсидии не помогут отремонтировать все дороги и надо «думать над тем, каким образом решать эту задачу в дальнейшем». Конкретных мер глава кабмина не озвучил.

Добавим, что на вопрос, где еще взять денег на ремонт дорог, отвечал уже Минтранс. Министерство ратовало за отмену льгот в системе «Платон».