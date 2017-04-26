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11:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Пока Медведев думает, где взять денег на ремонт дорог, на Среднем Урале нашли «дорогу бессмертных»

На Среднем Урале местные жители нашли настоящую «дорогу бессмертных». В соцсетях активно обсуждают фото автодороги от Серова до села Андриановичи. При этом, по словам тех, кто не редко пользуется данной дорогой, подобным образом она выглядела всегда.

Любопытно, что как раз накануне председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании о дорожном хозяйстве Омской области задался вопросом, где взять средства на ремонт региональных дорог, передает корреспондент Накануне.RU.

Фото дороги до поселка опубликовано в группе «Это Серов, детка!» в соцсети «Вконтакте». При этом снимок сопровождался опросом: «Что на фото? Поверхность Луны или дорога в Андриановичи».

«Дорога бессмертных», — прокомментировал снимок один из интернет-пользователей.

По информации местных жителей, в таком состоянии эта дорога была всегда: «Там каждую весну так, ничего нового».

«Раньше хуже было», — отмечает другой пользователь соцсети.

Его поддержали и другие свердловчане, по всей вероятности, часто пользующиеся данной автодорогой: «Оооо, прямо скоростная трасса, раньше ещё хуже было».

Отметим, что некоторые пользователи отмечают, что в сравнении с другими регионами России, в Свердловской области не все так плохо.

«После Курганской области эта за радость», — поделился мнением местный житель.

Любопытно, что как раз накануне проблемы ремонта дорог обсуждалась на совещании о дорожном хозяйстве Омской области с участием председателя российского правительства Дмитрия Медведева. В рамках заседания премьер задался вопросом, где взять средства на ремонт региональных дорог. По его словам, федеральные субсидии не помогут отремонтировать все дороги и надо «думать над тем, каким образом решать эту задачу в дальнейшем». Конкретных мер глава кабмина не озвучил.

Добавим, что на вопрос, где еще взять денег на ремонт дорог, отвечал уже Минтранс. Министерство ратовало за отмену льгот в системе «Платон».

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