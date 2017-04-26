Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
СПЧ попытается избежать «мордобоя» на акции против Путина
8 мифов о многодетности
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
11Протест одного
12:27 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцев предупредили о возможных пробках на границе с Польшей

Накануне 9 Мая в Бранево отправится делегация ветеранов, байкеров, общественных деятелей и членов правительства.

В субботу, 29 апреля, из-за ежегодной памятной акции, приуроченной ко Дню Победы, на границе с Польшей возможны пробки, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

В этом году выезд в Бранево, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов, павших в годы Второй мировой войны, состоится уже в шестой раз.

Как сообщалось ранее, в этот день в Калининграде частично ограничат движение.

Жителям области, планирующим свои поездки в Польшу на этот день, советуют учесть, что участники калининградской делегации будут пересекать границу в пунктах пропуска:

«Мамоново 2 — Гжехотки» с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.

«Мамоново 1 — Гроново» с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Счастливы только дураки!». Легендарный клоун Асисяй о смехе, театре и цирке
В Кремле проанализируют данные о падении рейтинга Медведева
В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Суд разрешил Улюкаеву гулять по два часа в сутки
Россияне счастливы как никогда — опрос
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь