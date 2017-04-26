Калининградцев предупредили о возможных пробках на границе с Польшей
Накануне 9 Мая в Бранево отправится делегация ветеранов, байкеров, общественных деятелей и членов правительства.
Накануне 9 Мая в Бранево отправится делегация ветеранов, байкеров, общественных деятелей и членов правительства.
В субботу, 29 апреля,
В этом году выезд в Бранево, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов, павших в годы Второй мировой войны, состоится уже в шестой раз.
Как сообщалось ранее, в этот день в Калининграде частично ограничат движение.
Жителям области, планирующим свои поездки в Польшу на этот день, советуют учесть, что участники калининградской делегации будут пересекать границу в пунктах пропуска:
«Мамоново 2 — Гжехотки» с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.
«Мамоново 1 — Гроново» с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00.