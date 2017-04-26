Калининградцев предупредили о возможных пробках на границе с Польшей

В субботу, 29 апреля, из-за ежегодной памятной акции, приуроченной ко Дню Победы, на границе с Польшей возможны пробки, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

В этом году выезд в Бранево, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов, павших в годы Второй мировой войны, состоится уже в шестой раз.

Как сообщалось ранее, в этот день в Калининграде частично ограничат движение.

Жителям области, планирующим свои поездки в Польшу на этот день, советуют учесть, что участники калининградской делегации будут пересекать границу в пунктах пропуска:

«Мамоново 2 — Гжехотки» с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.

«Мамоново 1 — Гроново» с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00.