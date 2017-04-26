В Уфе еще 42 жительницы Башкирии награждены медалями «Материнская слава»

УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе еще 42 жительницы Башкортостана награждены медалями «Материнская слава». Очередная церемония награждения многодетных женщин состоялась 26 апреля в Доме Правительства РБ. Республиканская награда вручается матерям, которые воспитывают пятерых и более детей, уже на протяжении 19 лет. За это время знаков почета удостоились 7134 женщины.

Медали матерям-героиням от имени Главы и Правительства региона вручил вице-премьер Салават Сагитов. Среди награжденных — представительницы более 20 районов и городов республики. Многие из них статус многодетной матери успешно совмещают с профессиональной деятельностью, любимым делом и бизнесом. Альфия Дельмухаметова из Белокатайского района, родив пятого ребенка — долгожданную девочку, сразу же вышла на любимую работу. Она — заведующая детским садом: и на работе, и дома ее окружают дети. Воспитанники детсада называют ее тетей Феей, имена своим детям она выбрала строго по значению. «Старшего назвала Алмазом, чтобы он был крепкой поддержкой своим братьям и сестрам, второй сын — Рушат, его имя означает веселый, третий — Руслан — царь зверей, четвертый Рузиль — счастливчик, девочку назвали Эльзой, значение имени — почитающая Бога», — рассказала Альфия. Про каждого своего ребенка женщина говорит увлеченно. Проблемы, которые возникают в воспитании такого большого количества детей, она считает проходящими. «Для каждой матери важно, чтобы ее ребенок не болел. Все трудности пройдут, а память останется — как они сделали первый шаг, как назвали мамой, или как улыбались из-под стола, когда что-то натворили. Самое главное — воспитывать детей только в любви и понимании», — говорит Альфия Дельмухаметова.

Уфимка Зиля Ханафиева в свои 37 лет — мама шестерых детей. Старшей Анжелике — 17 лет, Марку — 12, Диане — семь, Милане — шесть, близняшкам Эдуарду и Эльзе — шесть месяцев. «Никогда даже не думала, что буду многодетной мамой. От шума детей голова кругом не идет, разве только от счастья, — поделилась женщина. — С появлением каждого появлялось только больше радости. У меня есть много помощников, большая семья, старшие дети тоже помогают. Главная наша цель, как родителей — чтобы все дети выросли добрыми и отзывчивыми. Мы даем им любовь, доброту и ласку».

«Мы прекрасно понимаем, что это большой и самый главный ваш труд, — обратился к женщинам Салават Сагитов. — Сейчас не самое лучшее время в экономическом и социальном плане, но мы со стороны Правительства стараемся помочь семьям с детьми. Наблюдается некоторая демографическая проблема, в этом направлении принимаются меры — выплата единовременного пособия при рождении первенца, материнского капитала. Решается вопрос по поддержке многодетных семей. Искренне желаю, чтобы ваши дети выросли достойными людьми, чтобы в будущем вы увидели в них то, что закладываете сейчас. Терпения, сил, здоровья вам и вашим близким».