Президент Татарстана поддержал флеш-моб в честь Дня родного языка
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал
На снятых с коптера кадрах видно, как казанцы выстраиваются в логотип акции перед Домом Правительства РТ, Театром оперы и балета им. М. Джалиля и на улице Баумана. Ролик заканчивается призывом, который переводится с татарского как «Выходи на улицу — 26 апреля в 16:00».
Напомним, 26 апреля, в день рождения Г. Тукая и День родного языка в Казани состоится
В честь Дня родного языка в Казани пройдут конкурсы, раздача буклетов, наклеек с логотипом акции. Планируется приезд гостей — молодежи из Башкортостана, Марий Эл, Саратовской, Ульяновской и Кировской областей. В этом году концертная программа будет посвящена татарской музыке и молодым независимым исполнителям.