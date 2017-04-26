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13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана поддержал флеш-моб в честь Дня родного языка

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал флеш-моб в честь Дня родного языка, разместив в своем Instagram ролик, посвященный масштабной акции «Мин татарча сойлэшэм!».

На снятых с коптера кадрах видно, как казанцы выстраиваются в логотип акции перед Домом Правительства РТ, Театром оперы и балета им. М. Джалиля и на улице Баумана. Ролик заканчивается призывом, который переводится с татарского как «Выходи на улицу — 26 апреля в 16:00».

Напомним, 26 апреля, в день рождения Г. Тукая и День родного языка в Казани состоится гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сойлэшэм!». Акция проводится в 11-й раз. Девиз акции в этом году: «Выходи на улицу».

В честь Дня родного языка в Казани пройдут конкурсы, раздача буклетов, наклеек с логотипом акции. Планируется приезд гостей — молодежи из Башкортостана, Марий Эл, Саратовской, Ульяновской и Кировской областей. В этом году концертная программа будет посвящена татарской музыке и молодым независимым исполнителям.

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