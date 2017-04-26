Президент Татарстана поддержал флеш-моб в честь Дня родного языка

На снятых с коптера кадрах видно, как казанцы выстраиваются в логотип акции перед Домом Правительства РТ, Театром оперы и балета им. М. Джалиля и на улице Баумана. Ролик заканчивается призывом, который переводится с татарского как «Выходи на улицу — 26 апреля в 16:00».



Напомним, 26 апреля, в день рождения Г. Тукая и День родного языка в Казани состоится гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сойлэшэм!». Акция проводится в 11-й раз. Девиз акции в этом году: «Выходи на улицу».



В честь Дня родного языка в Казани пройдут конкурсы, раздача буклетов, наклеек с логотипом акции. Планируется приезд гостей — молодежи из Башкортостана, Марий Эл, Саратовской, Ульяновской и Кировской областей. В этом году концертная программа будет посвящена татарской музыке и молодым независимым исполнителям.