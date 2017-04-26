Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов получил звание Героя труда России

Звание «Герой труда» — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Помимо Порханова звание Героя труда получили художественный рук московского театра «Современник» Галина Волчек, слесарь-монтажник из Архангельской области Алексей Иванов, руководитель учреждения «Хангаласское лесничество» в Республике Саха Варвара Устинова и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Накануне Порханову исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.