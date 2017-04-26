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12:15 (мск), источник: ЮГА.ру

Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов получил звание Героя труда России

Президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ о присвоении главному врачу Краевой клинической больницы № 1 Владимиру Порханову звания Героя труда России. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента РФ.

Звание «Герой труда» — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Помимо Порханова звание Героя труда получили художественный рук московского театра «Современник» Галина Волчек, слесарь-монтажник из Архангельской области Алексей Иванов, руководитель учреждения «Хангаласское лесничество» в Республике Саха Варвара Устинова и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Накануне Порханову исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Владимир Порханов родился 25 апреля 1947 года в Краснодаре. В 1971 году окончил лечебный факультет Кубанского медицинского института имени Красной Армии. В октябре 2004 года был назначен главным врачом Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского, которая в 2014 году получила статус научно-исследовательского института. Является заслуженным врачом России, членом-корреспондентом РАМН, профессором КубГМУ, депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. В 2012 году удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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