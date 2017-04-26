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13:42 (мск), источник: Интерфакс

Москвичей предупредили о 10-балльных пробках во время реконструкции улиц

Разгрузки дорог можно ожидать только в середине июня, когда начнется сезон отпусков.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — В связи с масштабным благоустройством улиц в центре Москвы в утренние и вечерние часы пик ожидаются серьезные пробки, предупредил в среду руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

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По его словам, основные затруднения ожидаются на Бульварном, Садовом кольцах и Третьем транспортном кольце. «Только внутри Третьего кольца (ТТК) в этом году будет благоустроено 52,7 км улиц, что на 40% больше, чем в прошлом году», — он на пресс-конференции.

Глава ЦОДД отметил, что в часы пик в центре города ожидаются пробки до 9, а временами и до 10 баллов. При этом средняя скорость движения в центральной части Москвы снизится до 15 км в час.

Юрьев призвал москвичей, «чтобы не портить себе нервы», больше пользоваться общественным транспортом, который готов к приему такого числа пассажиров, и не использовать центр Москвы для транзитных поездок на машине.

Он добавил, что разгрузки дорог можно ожидать в середине июня, когда начнется сезон отпусков.

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