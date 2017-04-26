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12:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Вслед за корью на Средний Урал может вернуться дифтерия

Почему надо прививаться от «забытой» инфекции?

Где «наследила»?

В конце минувшего года в Екатеринбург откуда ни возьмись пришла корь. Казалось, что с этой инфекцией Средний Урал справился, в последнее время в регионе регистрировались лишь единичные завозные случаи этого заболевания. Жители региона расслабились и стали отказываться от вакцинации против кори. Коллективный иммунитет ослаб, и возбудителю кори ничего не стоило «расцвести» на благодатной почве, поразив несколько десятков человек. Стремительное распространение инфекции удалось обуздать благодаря тотальной (почти принудительной) вакцинации.

Аналогичный сценарий может разыграться и с ещё одной «забытой» инфекцией — дифтерией. Для этого есть все предпосылки. Во-первых, в активизации дифтерии прослеживается цикличность. Подъёмы заболеваемости происходят каждые 20−25 лет. Последний такой подъём произошёл на Среднем Урале в начале 90-х годов прошлого века, а пик его пришёлся на 1994 год, когда инфекция изрядно «наследила» — только в Екатеринбурге было зарегистрировано 455 случаев заболевания (355 — среди взрослых и 120 среди детей), а всего в области переболело свыше одной тысячи человек.

Вторая предпосылка к возвращению инфекции — рост непривитых уральцев. «На сегодняшний день у нас не привиты от дифтерии 3255 детей, — говорит Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга. — И если среди них появится переносчик дифтерии, которая передаётся воздушно-капельным путём, то это может привести к распространению заболевания. Угроза заболевания дифтерией у нас существует, особенно в условиях миграции населения».

Чем опасна?

Последние два случая дифтерии в Екатеринбурге были зарегистрированы в 2014 году. Один из них закончился летальным исходом — в реанимационном отделении одной из городских больниц скончался 72-летний мужчина. Не хочется никого пугать, но дифтерия — смертельно опасное заболевание. От него, по словам Александра Харитонова, не просто умирают, а умирают очень быстро. Так, например, в период подъёма заболеваемости, с 1992 по 1996 годы, на Среднем Урале от дифтерии погибло 62 человека.

«Опасность заболевания заключается в том, что в нём, можно сказать, запрограммированы летальные исходы, — говорит Павел Кузнецов, доцент кафедры инфекционных болезней УрГМУ. — Дифтерия может вызвать интоксикацию, различные неврологические осложнения, а также может привести к поражению сердечной мышцы и развитию миокардитов, от которых пациенты погибают даже в стационарах».

Защитить себя от опасного заболевания и предотвратить его распространение можно единственным способом — вакцинацией. Детям делают несколько прививок: в 3, 4, 5, 6 месяцев и в 1,5 года. Далее следуют две ревакцинации — в 6−7 и в 14 лет. После чего необходимо делать прививки каждые 10 лет. Причём прививаться нужно даже тем, кто когда-либо перенёс дифтерию.

Врачи напоминают, что вакцинация против дифтерии имеет противопоказания. Поэтому, перед тем как пройти процедуру вакцинации, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом — терапевтом или педиатром.

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