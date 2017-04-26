Вслед за корью на Средний Урал может вернуться дифтерия
Почему надо прививаться от «забытой» инфекции?
Почему надо прививаться от «забытой» инфекции?
Где «наследила»?
В конце минувшего года в Екатеринбург откуда ни возьмись пришла корь. Казалось, что с этой инфекцией Средний Урал справился, в последнее время в регионе регистрировались лишь единичные завозные случаи этого заболевания. Жители региона расслабились и стали отказываться от вакцинации против кори. Коллективный иммунитет ослаб, и возбудителю кори ничего не стоило «расцвести» на благодатной почве, поразив несколько десятков человек. Стремительное распространение инфекции удалось обуздать благодаря тотальной (почти принудительной) вакцинации.
Аналогичный сценарий может разыграться и с ещё одной «забытой» инфекцией — дифтерией. Для этого есть все предпосылки.
Вторая предпосылка к возвращению инфекции — рост непривитых уральцев. «На сегодняшний день у нас не привиты от дифтерии 3255 детей, — говорит Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга. — И если среди них появится переносчик дифтерии, которая передаётся
Чем опасна?
Последние два случая дифтерии в Екатеринбурге были зарегистрированы в 2014 году. Один из них закончился летальным исходом — в реанимационном отделении одной из городских больниц скончался 72-летний мужчина. Не хочется никого пугать, но дифтерия — смертельно опасное заболевание. От него, по словам Александра Харитонова, не просто умирают, а умирают очень быстро. Так, например, в период подъёма заболеваемости, с 1992 по 1996 годы, на Среднем Урале от дифтерии погибло 62 человека.
«Опасность заболевания заключается в том, что в нём, можно сказать, запрограммированы летальные исходы, — говорит Павел Кузнецов, доцент кафедры инфекционных болезней УрГМУ. — Дифтерия может вызвать интоксикацию, различные неврологические осложнения, а также может привести к поражению сердечной мышцы и развитию миокардитов, от которых пациенты погибают даже в стационарах».
Защитить себя от опасного заболевания и предотвратить его распространение можно единственным способом — вакцинацией. Детям делают несколько прививок: в 3, 4, 5, 6 месяцев и в 1,5 года. Далее следуют две ревакцинации — в 6−7 и в 14 лет. После чего необходимо делать прививки каждые 10 лет. Причём прививаться нужно даже тем, кто
Врачи напоминают, что вакцинация против дифтерии имеет противопоказания. Поэтому, перед тем как пройти процедуру вакцинации, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом — терапевтом или педиатром.