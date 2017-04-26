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16:42 (мск), источник: Новая Кубань

Подростки устроили танцы на крыше Mercedes в краснодарском дворе

Детские шалости попали в объектив видеокамеры.

Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. В одном из краснодарских сообществ появился ролик, на котором видно, как молодые люди «жестоко» обращаются с «породистой» иномаркой.

Автор публикации сообщил, что события разворачивались во дворе одного из многоквартирных домов на ул. Дзержинского. По его словам, здесь и был припаркован Mercedes S500.

На кадрах видно, как трое молодых людей, судя по внешнему виду — несовершеннолетних, нанесли несколько ударов ногами по кузову иномарки. После этого, они отправились «на прогулку» по багажнику и по крыше автомобиля. При этом мимо машины неоднократно проходили прохожие, но не обратили никакого внимания на происходящее.

Аттракцион завершился скатыванием с кузова автомобиля на землю.

Руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что заявлений по данному факту в полицию пока не поступало:

— На основании видео, размещенного в социальных сетях, будет проведена проверка.

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