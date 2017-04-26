Подростки устроили танцы на крыше Mercedes в краснодарском дворе

Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. В одном из краснодарских сообществ появился ролик, на котором видно, как молодые люди «жестоко» обращаются с «породистой» иномаркой. Автор публикации сообщил, что события разворачивались во дворе одного из многоквартирных домов на ул. Дзержинского. По его словам, здесь и был припаркован Mercedes S500.

На кадрах видно, как трое молодых людей, судя по внешнему виду — несовершеннолетних, нанесли несколько ударов ногами по кузову иномарки. После этого, они отправились «на прогулку» по багажнику и по крыше автомобиля. При этом мимо машины неоднократно проходили прохожие, но не обратили никакого внимания на происходящее.



Аттракцион завершился скатыванием с кузова автомобиля на землю.



Руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что заявлений по данному факту в полицию пока не поступало:



— На основании видео, размещенного в социальных сетях, будет проведена проверка.